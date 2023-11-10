Спасатели вылетели на поиски пропавшего на Чукотке Ан-2

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Вертолет со спасателями вылетел на поиск пропавшего на Чукотке самолет Ан-2, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе окружного главка МЧС РФ.

"Спасатели на вертолете МИ-8ГП ЧАО "Чукотавиа" вылетели для проверки маршрута. На борту шесть человек, в том числе медик, два спасателя и три члена экипажа. Также на поиски выехали вездеход и трекол", - сообщили в МЧС.

По данным МЧС, в 5:30 по Москве поступила информация о том, что в 01:40 вылетел самолет АН-2, принадлежащее авиакомпании "Стриж Авиа", по маршруту Певек-Полярный-Певек и по времени посадки не вышел на связь. В настоящее время известны последние координаты судна.

На борту самолета находятся два члена экипажа и один пассажир.