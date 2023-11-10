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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Съезд "Единой России" пройдет 17 декабря

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Съезд "Единой России" пройдет 17 декабря, сообщил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. Дату определил президиум Генсовета.

По словам Турчака, съезд партии пройдет 17 декабря на площадке выставки "Россия" на ВДНХ.

До этого все партийные отделения проведут конференции и определят делегатов, которые представят регионы на съезде.

"До съезда мы также проведем три панельные дискуссии - в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и столице. В них примут участие представители регионов. Там мы обсудим текущую ситуацию, поговорим о результатах работы, прежде всего, по народной программе. О планах и позиции партии по ключевым вопросам жизни страны. Там же сформулируем предложения для съезда", - добавил Турчак.

Андрей Турчак ВДНХ Единая Россия
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