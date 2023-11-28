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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Очередной съезд РСПП запланирован на середину февраля 2024 года

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Очередной ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей запланирован на февраль 2024 года, сообщил президент РСПП Александр Шохин на форуме "Российский промышленник".

"Мы ежегодно проводим съезд РСПП, в этом году (в 2024 году - ИФ) он смещается с марта на февраль по понятным причинам: мартовские дни заняты президентскими выборами. Мы будем в середине февраля съезд проводить", - сказал он.

Предыдущий съезд РСПП с традиционным участием президента Владимира Путина прошел в очном формате 16 марта 2023 года.

Александр Шохин РСПП Владимир Путин
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