Очередной съезд РСПП запланирован на середину февраля 2024 года

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Очередной ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей запланирован на февраль 2024 года, сообщил президент РСПП Александр Шохин на форуме "Российский промышленник".

"Мы ежегодно проводим съезд РСПП, в этом году (в 2024 году - ИФ) он смещается с марта на февраль по понятным причинам: мартовские дни заняты президентскими выборами. Мы будем в середине февраля съезд проводить", - сказал он.

Предыдущий съезд РСПП с традиционным участием президента Владимира Путина прошел в очном формате 16 марта 2023 года.