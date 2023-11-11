Автобусы с 152 туристами из РФ пересекли границу по мосту Благовещенск - Хэйхэ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Туристы, которые несколько дней не могли выехать из Китая в Амурскую область из-за смены вместительных теплоходов на компактные пумы в межсезонье, в субботу в экстренном режиме доставлены в Россию по автомобильному мосту Благовещенск - Хэйхэ (КНР), сообщил региональный Минтранс.

"Российские граждане в составе 152 человек прошли все контрольные процедуры на китайской стороне и выехали в Россию по автомобильному мосту Кани-Курган - Хэйхэ", - сообщает генконсульство России в Харбине.

К автомобильному пункту пропуска Хэйхэ в районе моста через реку Амур туристов доставила автобусами китайская стороны. Перевозку по мосту осуществляла российская сторона. После прохождения пограничного контроля на автомобильном пункте пропуска Кани-Курган туристы направлены в смешанный пункт пропуска Благовещенск для прохождения таможенного контроля.

Как сообщалось, из-за гидрологической обстановки на реке Амур с 3 ноября десятки туристов не могли вернуться из Китая в Россию через погранпереходы Благовещенск - Хэйхэ.

В период межсезонья на пассажирском направлении между Благовещенском и Хэйхэ курсируют суда на воздушной подушке, рассчитанные на меньшее количество посадочных мест, чем теплоходы. Новый автомобильный мост между приграничными городами пока обслуживает только грузовое направление, так как строительство пассажирского пункта пропуска еще не закончено.