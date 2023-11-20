"Атомфлот" завершил летне-осеннюю навигацию в восточной части Севморпути

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Атомный ледокол "Арктика" завершил проводку каравана из трех судов к западной кромке льдов Карского моря, сообщается в телеграм-канале ФГУП "Атомфлот".

В караван вошли теплоходы "Пола Дудинка", "Мыс Дежнева" и научно-исследовательское судно "Григорий Михеев".

"С востока на запад под проводкой атомного ледокола суда прошли 1 тыс. 865 миль. Средняя скорость составила 8,3 узла", - говорится в сообщении.

Далее суда самостоятельно продолжили свой маршрут в направлении пролива Карские Ворота.

С завершением этой проводки ледоколы "Атомфлота" (помимо "Арктики", в акватории Севморпути также работают атомные ледоколы "Сибирь" и "50 лет Победы") завершили летне-осеннюю навигацию в восточной части Северного морского пути, уточнили "Интерфаксу" в "Атомфлоте".