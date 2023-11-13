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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Третий энергоблок Курской АЭС отключен от сети автоматикой

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Энергоблок №3 Курской АЭС отключен действием автоматики, сообщила в понедельник пресс-служба атомной станции.

"13 ноября 2023 год в 10:33 энергоблок №3 Курской АЭС отключен от сети действием автоматики. Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не было. Разгрузка энергоблока выполнена в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации", - говорится в сообщении.

В настоящее время энергоблоки №2 и №4 несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок №1 находится в режиме работы без генерации.

Радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.

Курская АЭС по мощности входит в число крупнейших атомных станций страны. Доля Курской АЭС в установленной мощности всех электростанций Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области) составляет более 50%. На станции четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей установленной мощностью 3 ГВт (за вычетом блока №1). Они были подключены к единой энергетической системе страны в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах соответственно. В 1994-2009 годах все действующие энергоблоки прошли глубокую техническую модернизацию.

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