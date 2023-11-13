ФНС назвала страны, не исполняющие обязательства по автообмену страновыми отчетами

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба намерена включить 22 юрисдикции в перечень государств и территорий, допускающих систематическое неисполнение обязательств по автоматическому обмену страновыми отчетами.

Проект приказа ФНС об утверждении перечня опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В перечень предполагается включить Австралию, Австрию, Бельгию, Германию, Грецию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Кипр, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию, Словению, Финляндию, Францию, Швецию, Японию, а также Бермуды.

Россия в мае 2016 года подписала международное соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией, а в январе 2017 года - об автоматическом обмене страновыми отчетами о международных группах компаний, в 2018 году состоялись первые обмены информацией в автоматическом режиме.

Налоговый кодекс России был дополнен разделом об исполнении международных договоров по вопросам налогообложения и взаимной административной помощи по налоговым делам, главой о представлении в налоговые органы документации по международным группам компаний. В НК было введено понятие международной группы компаний, участники которой обязаны представлять в налоговый орган уведомление об участии в ней и страновые сведения по ней.

Такую информацию должны предоставлять крупнейшие международные группы компаний, консолидированная выручка которых за финансовый год превышает 750 млн евро.

К страновым сведениям относятся информация о доходах, расходах, прибыли или убытке, основных показателях, характеризующих деятельность участников, а также суммах налогов, исчисленных и уплаченных в национальную бюджетную систему и в бюджет иностранного государства. В рамках этих страновых сведений участники группы должны представлять глобальную и национальную документацию по группе и страновой отчет по государствам, налоговыми резидентами которых они являются.

По общему правилу, страновой отчет представляется материнской компанией группы в налоговый орган того государства (территории), налоговым резидентом которого она является. В свою очередь, налоговый орган этого государства (территории) должен обменяться такими отчетами с налоговыми органами других государств (территорий), в которых расположены другие участники такой группы.

Согласно Налоговому кодексу, юрисдикция включается в перечень государств (территорий), допускающих систематическое неисполнение обязательств по автоматическому обмену страновыми отчетами, в случае неисполнения (приостановления исполнения) ее компетентным органом обязательств, предусмотренных международным договором Российской Федерации по автоматическому обмену страновыми отчетами, или по иным причинам необеспечения автоматического обмена страновыми отчетами с Россией.

Если государство или территория, налоговым резидентом которого является материнская компания международной группы компаний или уполномоченный участник международной группы компаний, включены в перечень юрисдикций, допускающих систематическое неисполнение обязательств по автоматическому обмену страновыми отчетами, ФНС направляет налогоплательщику, являющемуся участником такой международной группы компаний, требование о предоставлении странового отчета.