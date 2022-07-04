ФНС исключила Британию и три ее офшора из перечня для автообмена страновыми отчетами

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) России исключила из перечня иностранных государств (территорий), с компетентными органами которых осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами, Великобританию и три офшора этой страны - острова Мэн, Гернси и Джерси, включив в перечень семь юрисдикций.

Приказ ФНС "Об утверждении перечня государств (территорий), с компетентными органами которых осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами", подписанный 27 мая 2022 года и зарегистрированный Минюстом 4 июля, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

ФНС включила в перечень еще семь юрисдикций - Азербайджан, Бахрейн, Гибралтар, Казахстан, Макао, Оман и Турцию.

В результате количество юрисдикций, с которыми осуществляется обмен страновыми отчетами с Российской Федерацией, достигло 76 (67 стран и девять территорий).

Россия в мае 2016 года подписала международное соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией, а в январе 2017 года - об автоматическом обмене страновыми отчетами о международных группах компаний, в 2018 году состоялись первые обмены информацией в автоматическом режиме.

Для этого Налоговый кодекс РФ был дополнен разделом об исполнении международных договоров РФ по вопросам налогообложения и взаимной административной помощи по налоговым делам, главой о представлении в налоговые органы документации по международным группам компаний.

Было введено понятие международной группы компаний, участники которой обязаны представлять в налоговый орган уведомление об участии в ней и страновые сведения по ней.

Такую информацию должны предоставлять крупнейшие международные группы компаний, консолидированная выручка которых за финансовый год превышает 750 млн евро.

К страновым сведениям относятся информация о доходах, расходах, прибыли или убытке, основных показателях, характеризующих деятельность участников, а также суммах налогов, исчисленных и уплаченных в национальную бюджетную систему и в бюджет иностранного государства. В рамках этих страновых сведений участники группы должны представлять глобальную и национальную документацию по группе и страновой отчет по государствам, налоговыми резидентами которых они являются.

По общему правилу, страновой отчет представляется материнской компанией группы в налоговый орган того государства (территории), налоговым резидентом которого она является. В свою очередь, налоговый орган этого государства (территории) должен обменяться такими отчетами с налоговыми органами других государств (территорий), в которых расположены другие участники такой группы.