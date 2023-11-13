Росфинмониторинг получил полномочия по контролю за продажей валютной выручки

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг получил полномочия по мониторингу продажи иностранной валюты на внутреннем рынке российскими экспортерами. Соответствующие поправки внесены в указ президента РФ "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" и в положение о Росфинмониторинге.

Служба может назначать уполномоченных представителей в компании-экспортеры, а при признаках нарушения требований по обязательной продаже валютной выручки будет направлять информацию в ЦБ, ФНС, ФТС и Федеральное казначейство, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов.

Поправками также увеличивается разрешенное количество управлений Росфинмониторинга с 16 до 17, предельная численность работников центрального аппарата - с 511 до 611 (фонд оплаты труда увеличен до 1,2 млрд рублей с 947 млн рублей), территориальных органов - с 505 до 612 (фонд оплаты труда возрастает до 654 млн рублей с 511 млн рублей).

Указ о введении обязательной продажи части валютной выручки экспортерами сроком на полгода (до апреля 2024 года) вышел 11 октября, в нем содержится перечень подпавших под его действие компаний, однако документ имеет гриф ДСП и не публикуется. Позже было опубликовано постановление правительства РФ о мерах по реализации этого указа.

Перечисленные в указе экспортеры с 16 октября в течение 60 дней с момента поступления средств должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках (но не менее 50% от средств, полученных - независимо от того, в какой валюте - в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Указ также ввел обязанность для отдельных компаний представлять в ЦБ и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. В отдельных компаниях будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования. Представители Росфинмониторинга могут участвовать в заседаниях органов управления - в том числе совета директоров (в качестве слушателей), а также запрашивать любую информацию по части соблюдения валютного контроля, рассказывали ранее источники "Интерфакса" в компаниях-экспортерах, которых начали информировать о принципах работы нового механизма после подписания указа и постановления.