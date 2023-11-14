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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:09

ФАС проверит обоснованность роста цен на яйца

ФАС проверит обоснованность роста цен на яйца
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - ФАС проанализирует формирование цен на яйца.

Как сообщает антимонопольное ведомство, территориальные органы службы направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию. "На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Работа в этом направлении уже ведется в регионах", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, ФАС направила запросы в 10 федеральных торговых сетей о представлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.

По данным Росстата, в октябре яйца стали лидерами по росту цен на продукты питания в РФ (без учета некоторых видов плодоовощной продукции). По сравнению с сентябрем они подорожали на 13,1%, с начала года - на 18,7%, в годовом выражении - на 23,9%.

ФАС Росстат
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