Рост цен на яйца в РФ на прошлой неделе ускорился до 3,4%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на яйца в РФ за неделю с 8 по 13 ноября повысились на 3,4%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста ускорились: неделей ранее они составляли 2,4%. С начала года яйца подорожали на 25,3%.

Цены на яйца в 51 регионе выросли на 0,2-4%, в 32 – на 4,1-11,3%. В Бурятии и Магаданской области цены не изменились.

На темпы подорожания яиц обратила внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Она направила компаниям-производителям яиц запросы о формировании цен. На основе полученных данных ФАС планирует проанализировать обоснованность установления оптово-отпускных цен.

Кроме того, ФАС направила запросы в 10 федеральных торговых сетей о предоставлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.

По данным Росстата, в октябре яйца стали лидерами по росту цен на продукты питания в РФ (без учета некоторых видов плодоовощной продукции). По сравнению с сентябрем они подорожали на 13,1%, с начала года – на 18,7%, в годовом выражении – на 23,9%.