Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Рост цен на яйца в РФ на прошлой неделе ускорился до 3,4%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на яйца в РФ за неделю с 8 по 13 ноября повысились на 3,4%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста ускорились: неделей ранее они составляли 2,4%. С начала года яйца подорожали на 25,3%.

Цены на яйца в 51 регионе выросли на 0,2-4%, в 32 – на 4,1-11,3%. В Бурятии и Магаданской области цены не изменились.

На темпы подорожания яиц обратила внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Она направила компаниям-производителям яиц запросы о формировании цен. На основе полученных данных ФАС планирует проанализировать обоснованность установления оптово-отпускных цен.

Кроме того, ФАС направила запросы в 10 федеральных торговых сетей о предоставлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.

По данным Росстата, в октябре яйца стали лидерами по росту цен на продукты питания в РФ (без учета некоторых видов плодоовощной продукции). По сравнению с сентябрем они подорожали на 13,1%, с начала года – на 18,7%, в годовом выражении – на 23,9%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль по итогам среды уверенно вырос к основным валютам, обновив максимумы июля

Рубль по итогам среды уверенно вырос к основным валютам, обновив максимумы июля

Росстат зафиксировал снижение себестоимости добычи нефти в России

Рыбаки РФ к 15 ноября увеличили вылов лосося на 13%

Росстат сообщил об ускорении роста ВВП в III квартале до 5,5%

Росстат сообщил об ускорении роста ВВП в III квартале до 5,5%

Росимущество одобрило дробление акций "Транснефти" с коэффициентом 1 к 100

Мишустин предложил привлечь частный бизнес к строительству взлетных полос

Мишустин предложил привлечь частный бизнес к строительству взлетных полос

Банки топ-10 за месяц повысили ставки по вкладам на срок до года до 13,3%

Банки топ-10 за месяц повысили ставки по вкладам на срок до года до 13,3%

Goodyear объявила о трансформации бизнеса, глава компании покинет ее в 2024 г.

Инвесткомпания Баффета избавилась от бумаг GM и UPS

Инвесткомпания Баффета избавилась от бумаг GM и UPS

Расчеты по предсанкционным сделкам на "СПБ бирже" начнутся в пятницу

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });