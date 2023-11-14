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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

Госдума приняла закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам

Госдума приняла закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам
Фото: Ольга Зиновская/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон о повышении с 1 января 2024 года пенсий неработающим пенсионерам.

Для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан не ниже уровня инфляции законом устанавливается с 1 января 2024 года стоимость одного пенсионного коэффициента в размере 133 руб. 05 коп., а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии - 8 134 руб. 88 коп.

"С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. Это решение коснется более 32 миллионов граждан", - сказал, комментируя закон, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, "все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета; дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей".

Вячеслав Володин Госдума
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