Замминистра транспорта Чалик может перейти на должность в системе организаций Минтранса

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик планирует перейти на другую позицию в системе транспортного комплекса России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтранса.

"Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до окончания срока действия служебного контракта, а затем планирует перейти на другую позицию в системе транспортного комплекса России", - сказал представитель ведомства.

"Учитывая его высокую компетентность и многолетний опыт, Игорю Петровичу будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса России", - добавил он.

О том, что Чалик, курирующий в Минтрансе авиационную отрасль, вскоре может покинуть свой пост, ранее сообщали источники "Интерфакса" в транспортной отрасли. По данным одного из них, это может произойти в декабре.

По словам еще одного собеседника агентства, кандидат на освобождаемый Чаликом пост в Минтрансе уже определен, кто это - собеседник не уточнил.

Чалик пришел на должность замглавы Минтранса в январе 2021 года. До этого около 10 лет он проработал заместителем генерального директора - летным директором "Аэрофлота". Назначение Чалика произошло вскоре после того, как Минтранс возглавил его нынешний руководитель, до этого гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.