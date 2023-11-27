Игорь Чалик освобожден от должности замминистра транспорта

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Замминистра транспорта Игорь Чалик освобожден от этой должности, говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина. Документ от 27 ноября опубликован на официальном портале правовой информации.

"Освободить Чалика Игоря Петровича от должности заместителя министра транспорта РФ в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта", - сказано в распоряжении.

О том, что Чалик, курирующий в Минтрансе авиационную отрасль, вскоре может покинуть свой пост, ранее в ноябре сообщали источники "Интерфакса" в транспортной отрасли. В пресс-службе Минтранса позднее уточняли, что Чалик планирует перейти на другую позицию "в системе транспортного комплекса России".

Чалик пришел на должность замглавы Минтранса в январе 2021 года. До этого около 10 лет он проработал заместителем генерального директора - летным директором "Аэрофлота". Назначение Чалика произошло вскоре после того, как Минтранс возглавил его нынешний руководитель, до этого гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.