Источники сообщили о возможной отставке замглавы Минтранса Чалика

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Замглавы Минтранса Игорь Чалик, курирующий в ведомстве авиационную отрасль, в декабре может покинуть свой пост, сообщил "Интерфаксу" источник в транспортной отрасли.

Информацию о планируемом уходе Чалика подтвердил еще один источник в отрасли.

"Да, мне известно об этом", - сказал он и добавил, что кандидат на освобождаемый Чаликом пост в Минтрансе уже определен. Кто это - собеседник агентства не уточнил.

В Минтрансе отказались от комментариев.

Чалик пришел на должность замглавы Минтранса в январе 2021 года. До этого около 10 лет он проработал заместителем генерального директора - летным директором "Аэрофлота". Назначение Чалика произошло вскоре после того, как Минтранс возглавил его нынешний руководитель, до этого гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.