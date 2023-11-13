Самолет МЧС РФ с 70 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Самолет МЧС РФ, на борту которого находятся несколько десятков эвакуированных из сектора Газа россиян, приземлился в аэропорту Домодедово, сообщила пресс-служба министерства в понедельник.

Ранее сообщалось, что спецборт МЧС, на борту которого 70 россиян, днем вылетел из Каира в Москву.

В минувшее воскресенье МЧС РФ совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации российских граждан из сектора Газа.

За два дня контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" пересекли в общей сложности почти 170 граждан России.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 человек были захвачены в заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 11 тыс. человек.