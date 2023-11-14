Минстрой ожидает ввода рекордных 104 млн кв. м жилья в РФ по итогам года

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Рекордные 104 млн квадратных метров жилья введут в России по итогам 2023 года, заявил во вторник глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

"Многоквартирка - до 50 (млн кв. м - ИФ) дойдем. Всего (...) 104 (млн кв. м жилья - ИФ), я думаю, до конца года введем", - сказал Файзуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин уточнил, что текущий ввод жилья с начала года достиг 83,6 млн кв. м. По словам Файзуллина, из них 49,7 млн кв. м - это частные дома, 33,9 млн кв. м - многоквартирные.

Президент также отметил, что в 2023 году жилищные условия улучшили 7 млн человек. Кроме того, с начала года расселили 104,4 тыс. человек из 1,8 млн кв. м аварийного жилья. Также благоустроено 7 031 общественное пространство.

Ранее сообщалось, что губернаторы регионов России подтвердили ввод более 103 млн кв. м жилья по итогам года.

По данным Росстата, общий объем жилищного строительства в РФ в январе-сентябре 2023 года составил 79 млн 730,3 тыс. кв. м, что на 0,7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

В 2022 году в стране ввели в эксплуатацию 102 млн 712,7 тыс. кв. м жилой недвижимости. Это рекордный показатель в истории России. Относительно 2021 года ввод жилья вырос на 11%.