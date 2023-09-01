Новые правила оборота ветпрепаратов начинают действовать в РФ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Новые правила введения ветеринарных препаратов в оборот начинают действовать в РФ с 1 сентября 2023 года.

Это предусмотрено изменениями в закон "Об обращении лекарственных средств", которые были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации в июне 2021 года.

В соответствии с законом, все производственные площадки отечественных и зарубежных производителей должны быть аттестованы российским сертификатом GMP (надлежащая производственная практика).

"Если производитель не будет соответствовать требованиям GMP, то после 1 сентября вводить в оборот свою продукцию на российском рынке он не сможет. При этом ввезенные до 1 сентября ветпрепараты можно будет продавать и без сертификата GMP", - поясняет корпоративное издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь".

Ранее проходить проверки на соответствие GMP были обязаны только российские производители. Новый закон уравнивает положение отечественных и зарубежных компаний на отечественном фармрынке.

Кроме того, по новому закону на все иммунобиологические ветпрепараты, в том числе вакцины для животных, надо получать разрешение на ввод в гражданский оборот. Такое разрешение выдает Россельхознадзор.

Помимо этого, по новому закону вакцины и фармпрепараты, которые впервые вводятся на российский рынок, должны быть дважды исследованы в аккредитованных лабораториях.