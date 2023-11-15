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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Школьники в РФ будут изучать общевойсковой бой и применение дронов

Школьники в РФ будут изучать общевойсковой бой и применение дронов
Архивное фото
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Изучение современного общевойскового боя и боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) войдет в новый школьный предмет "Основы безопасности и защита Родины", соответствующий проект приказа Минпросвещения РФ размещен в среду на портале проектов нормативно-правовых актов.

"По учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса по основам безопасности и защиты Родины должны отражать (...) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в документе.

Согласно проекту приказа, школьники также должны овладеть представлениями о роли России в современном мире, угрозах военного характера, роли вооруженных сил РФ в обеспечении защиты государства.

Помимо этого, предмет должен сформировать у учащихся необходимый уровень военных знаний как фактора построения профессиональной траектории, в том числе для поступления в образовательные организации, осуществляющие подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и правопорядка.

Также у школьников должны формироваться знания о способах безопасного поведения в цифровой среде и умение применять их на практике, говорится в проекте приказа.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщал, что новый предмет должен появиться к 1 сентября 2024 года.

Минпросвещения РФ
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