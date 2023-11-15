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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Что произошло за день: среда, 15 ноября

Рост курса рубля, изучение в школах общевойскового боя и применения дронов, предложение Борреля по санкциям против России

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил в рамках 12-го пакета санкций внести в список более чем 120 юрлиц и физлиц.

- Рубль по итогам среды уверенно вырос к основным валютам, обновив максимумы июля. Курс доллара США составил 89,46 руб. в 19:00, что на 1,14 рубля ниже закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов доллар опускался ниже 88 руб. впервые с 4 июля. Евро к этому времени стоил 97,23 руб., подешевев на 89,25 копейки. Ранее евро опускался ниже 97 руб. впервые с 5 июля.

- Песков заявил, что при помиловании участников СВО не делают исключений для фигурантов резонансных дел. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал сообщения об участии в спецоперации и помиловании Сергея Хаджикурбанова, осужденного по делу об убийстве журналистки Анны Политковской.

- В среду 88 россиян выехали из сектора Газа на территорию Египта. Всего из зоны конфликта удалось эвакуировать 297 граждан РФ, сообщила пресс-служба МЧС России.

- Российские школьники будут изучать общевойсковой бой и применение дронов, говорится в проекте приказа Минпросвещения РФ. Темы будут включены в программу по предмету "Основы безопасности и защиты Родины".

- Дарья Трепова в суде не признала вину по двум статьям из трех предъявленных в рамках дела о взрыве в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сказала, что не знала о взрывном устройстве в статуэтке, которую она принесла в кафе, но признает вину по ч.4 ст.327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление).

- Росимущество одобрило дробление акций "Транснефти" с коэффициентом 1 к 100. Количество обыкновенных акций после дробления составит 569 446 800 штук, привилегированных - 155 487 500 штук.

- Центр подготовки космонавтов получил более тысячи заявок, около 16 претендентов вызваны на очный этап отбора.

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