Минпросвещения РФ предложило начать обучать в школах защите Родины

Такой предмет может появиться с 1 сентября 2024 года

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ предлагает переименовать Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в Основы безопасности и защита Родины, школьники могут приступить к обновленному предмету уже с 1 сентября 2024 года, сообщила замдиректора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства Анна Тимофеева.

"Мы должны внести изменения в 273 федеральный закон, в части переименования учебного предмета в Основы безопасности и защиты Родины. Второе - мы должны внести изменения в федеральные государственные образовательные стандарты. И, соответственно, в федеральные основные образовательные программы - это уже новая программа будет учебная, федеральная, которая будет называться уже Основы безопасности и защита Родины", - сказала Тимофеева во время "круглого стола" в Госдуме.

Она также пояснила, что сегодня уже создается рабочая группа, которая займется формированием новой учебной федеральной программы, в ней будут присутствовать и представители министерства обороны, а также МЧС.

"Параллельно мы будем вести работу над новым учебником для основной и средней школы", - подчеркнула Тимофеева.

По ее словам, все эти мероприятия будут проведены в течение следующего учебного года. "Для того чтобы с 1 сентября 2024 года дети уже начали заниматься по новой учебной программе", - сообщила замдиректора департамента.

Как сообщалось, в декабре 2022 года Минпросвещения РФ утвердило программы образования по шести предметам, курс Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) дополнен начальной военной подготовкой (НВП).

В новый курс ОБЖ с элементами НВП собирались включить строевую подготовку и воинское приветствие, изучение оружия, в том числе автомата Калашникова, гранаты Ф-1 и РГД-5, а также действия в современном стрелковом бою и средства индивидуальной защиты. Кроме того, преподавать новый учебный модуль могут, в том числе участники специальной военной операции.