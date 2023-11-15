Мишустин предложил привлечь частный бизнес к строительству взлетных полос

Помощник президента Левитин предложил чаще использовать концессию при строительстве аэродромов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин на выставке "Транспорт России" поручил оперативно проработать вопрос привлечения частного бизнеса к строительству взлетно-посадочных полос в аэропортах.

"Я бы хотел остановиться на очень значимом проекте - строительство взлетно-посадочных полос. Для всей страны это очень значимо. Надо дать возможность реализации государственно-частного партнерства для строительства полос - естественно, под полным контролем Росавиации и Минтранса", - заявил он.

Мишустин отметил, что нужно публично объяснить, как частный бизнес может участвовать в создании ВПП, "и дать возможность в том числе и частным компаниям, и регионам инвестировать средства в строительство полос". "Давайте как можно быстрее придем к общему знаменателю. Надеюсь, что под руководством Андрея Рэмовича (Белоусова, первого вице-премьера - ИФ) мы в ближайшее время рассмотрим механизм доступа для всех заинтересованных лиц", - сказал премьер.

Как сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, если за 2019-2022 годы суммарно было введено 17 ВПП, то только в 2023 году будет запущено 13.

На этом же мероприятии помощник президента Игорь Левитин заявил, что при строительстве и реконструкции аэродромной инфраструктуры нужно чаще использовать механизм концессии.

"У нас очень много аэродромов, у которых уже вышел срок капитального ремонта. Деньги были сняты с 2024-26 гг., но хорошо, сейчас благодаря министерству транспорта правительство вернуло 30 млрд рублей на эти аэродромы. Но этого мало, поэтому я считаю, тут надо подумать о концессии", - сказал он на пленарном заседании форума "Транспорт России-2023".

Примеры применения концессии при строительстве аэродромных объектов в России есть, напомнил он: в "Шереметьево" таким образом была построена взлетно-посадочная полоса. Левитин предложил другим компаниям и регионам брать с этого пример.