Росавиация попросила продлить господдержку реконструкции ВПП до 2030 года

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Глава Росавиации Дмитрий Ядров попросил премьер-министра Михаила Мишустина рассмотреть возможность продления до 2030 года госфинансирования реконструкции взлетно-посадочных полос (ВПП) в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ).

"Я бы, уважаемый Михаил Владимирович, просил бы вас, понимая, что это важная задача, это связность регионов в первую очередь, это увеличение пассажиропотока – все-таки рассмотреть возможность продления комплексной программы развития магистральной инфраструктуры с точки зрения реконструкции взлетно-посадочных полос в периоде 2025-2030", - обратился Ядров к Мишустину в ходе осмотра выставки "Транспорт России" в среду.

Как сообщалось, проект госбюджета на ближайшую трехлетку предполагает сокращение финансирования федерального проекта "Развитие региональных аэропортов" (является частью КПМИ) в 2024 году на 22% относительно объема, заложенного в действующем бюджете, – до 27,4 млрд руб. На 2025 и 2026 гг. поддержка федерального проекта не предусмотрена в принципе.

Мишустин в свою очередь заявил, что для строительства и реконструкции ВПП нужно активнее привлекать частный бизнес: "Надо дать возможность реализации государственно-частного партнерства для строительства полос, естественно, под полным контролем Росавиации и Минтранса".

Для этого, по словам премьера, нужно публично объяснить, как бизнес, а также регионы могут инвестировать средства в строительство полос. "Надеюсь, что под руководством Андрея Рэмовича (Белоусова, первого вице-премьера - ИФ) мы в ближайшее время рассмотрим механизм доступа для всех заинтересованных лиц, - сказал премьер. - Я жду от вас простую методику, каким образом государственно-частное партнерство для строительства полос может работать".

Активнее применять ГЧП-механизмы при строительстве и реконструкции аэродромной инфраструктуры в РФ призвал и помощник президента Игорь Левитин, который участвовал в пленарной сессии "Транспорта России".

"У нас очень много аэродромов, у которых уже вышел срок капитального ремонта. Деньги были сняты с 2024-26 гг., но хорошо, сейчас благодаря министерству транспорта правительство вернуло 30 млрд руб. на эти аэродромы. Но этого мало, поэтому я считаю, тут надо подумать о концессии", - сказал Левитин.

Примеры применения концессии при строительстве аэродромных объектов в России есть, напомнил он: в "Шереметьево" таким образом была построена взлетно-посадочная полоса. "Я думаю, что надо другим компаниям и регионам брать с них пример", - добавил Левитин.