Полпред ЦФО заявил о деградации рек и озер региона из-за износа очистных сооружений

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Санитарное состояние водных объектов деградирует в Центральном федеральном округе (ЦФО) из-за высокого износа и аварийного состояния очистных сооружений, сообщил полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

"Экстремально высокое загрязнение реки Вязьма в Смоленской области фиксируется с 2015 года. Причина – неэффективная работа очистных сооружений города Вязьма и несанкционированный сброс неочищенных сточных вод предприятиями и организациями", - сказал Щеголев на совещании в Воронеже по биологической безопасности в ЦФО.

Также он обратил внимание на ситуацию в Переславле-Залесском (Ярославская область), рядом с которым находится Плещеево озеро. "Сброс практически неочищенных сточных вод привел к тому, что природный памятник Плещеево озеро в 2022 году по качеству воды перешел из категории слабо загрязненной в загрязненную", - сказал он.

По его словам, "во многом это, конечно, проблема, которую нужно решать системно". "И в проекте протокольного решения эти вопросы и предлагаемые на них ответы учтены", - добавил Щеголев.

8 ноября этого года в результате остановки очистных сооружений произошло переполнение канализационного колодца в Переславле-Залесском и неочищенные сточные воды попали в реку Трубеж, которая впадает в Плещеево озеро. А в июне 2018 года сообщалось, что в реке Вязьма из-за экстремально высокого загрязнения зафиксирован мор рыбы.