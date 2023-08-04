Данилов-Данильян: причина обмеления рек - не только в человеке!

Научный руководитель Института водных проблем РАН рассказал о причинах уменьшения водоносности рек и о том, какие меры можно принимать

Виктор Данилов-Данильян Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Наряду с проблемой загрязнения рек, есть еще проблема, которая не может не беспокоить - это обмеление не только малых рек, но и таких даже, как Волга и Дон.

Этой теме посвящено второе интервью нашего специального корреспондента Вячеслава Терехова с научным руководителем Института водных проблем РАН, бывшего министра природных ресурсов и экологии РФ член-корреспондента РАН Виктора Данилова-Данильяна.

За последние 30 лет Дон обмелел на 40%

- Не одно российское поколение любило песню "Вода, вода, кругом вода". Однако слова эти далеко не всегда и не везде соответствовали действительности. Наши любимые реки - Дон и Волга - со временем все меньше соответствуют названию полноводных. Они заметно мелеют. В чем причина? Цивилизация наступает?

- Да, есть такая проблема. Дон, действительно, мелеет, его водоносность упала, по крайней мере, процентов на 40, если не больше, за последние 30 лет. Первое время это явление пытались объяснять антропогенными причинами: слишком большой забор воды, деградация малых рек в бассейне из-за различных хозяйственных мероприятий, заброшенность прудового хозяйства (а прудов там было очень много) и пр.

Но несколько лет тому назад было проведено очень подробное и очень квалифицированное исследование, которое показало, что антропогенный фактор значим, но доминирующая причина - природная, изменения климата. Проявляются они, в частности, в уменьшении количества осадков на водосборной территории Дона. Дело в том, что практически весь бассейн этой реки расположен в трех природно-климатических зонах: внизу - сухая степь, повыше - "обычная" степь, в верховьях - лесостепь. Нет участков лесной зоны, в отличие, например, от Волги, Днепра или Урала, не говоря уже о реках, впадающих в Северный Ледовитый океан.

И именно в сухих степях, просто в степях и в меньшей степени, но все-таки, в лесостепях происходит сокращение осадков. И оно хорошо коррелирует с уменьшением водного стока Дона. Перспектива здесь не слишком радужная: очевидная тенденция сокращения осадков, а следовательно, и водоносности реки, скорее всего, сохранится, хотя, возможно, несколько ослабеет.

И по Волге нет надежных прогнозов!

- А Волга?

- Значительная часть Волжского бассейна расположена в лесной зоне - вся Кама и Ока, вся верхняя Волга. В лесной зоне количество осадков, скорее всего, будет возрастать, но надежных прогнозов климатологи пока не дают. Известны разные варианты долгосрочных прогнозов, как с уменьшением водоносности, так и с ее ростом. Что будет лет через 20-30, мы не очень хорошо себе представляем.

Но для Волги характерна цикличность объема стока. И сейчас как раз период маловодья. Это может продолжаться несколько лет, может, даже и все 10-12. Это не новость, маловодье здесь и раньше бывало. Например, никакого экстраординарного потребления воды из Волги нет, а река мелеет, и очень заметно опускается уровень Каспийского моря. Такое происходило не раз за период достоверных измерений, и если судить по письменным источникам, когда кроме зарубок на шесте, отмечающих уровень, других измерений не было, это тоже случалось.

Да и палеоисследования показывают, как менялся уровень Каспийского моря, а значит и сток Волги в далеком прошлом, когда не только измерений, но и письменности-то не было. Мы не можем точно описать режим, потому что между пиками (и, соответственно, между "ямами") бывают разные промежутки времени. И сколько будет на этот раз от пика до пика - 30 лет или меньше, или больше - никто сказать не может. Однако сомнений в том, что водоносность Волги подчиняется не совсем правильной природной цикличности, практически нет. Но на этот процесс налагаются изменения глобального климата, которые, конечно, как-то деформируют его, и это дополнительный, очень существенный источник неопределенности.

Климатическая система Земли явно разбалансирована

- Вы назвали одну причину обмеления рек - природная. Есть еще?

- Надо различать два типа ситуаций с обмелением рек.

Первый - долгосрочная тенденция уменьшения стока. Здесь, как всегда и везде, год на год не приходится, сток то больше, то меньше, но тенденция к его сокращению не вызывает сомнений. Если рассчитать усредненный годовой сток, например, по пятилеткам, то в каждую следующую пятилетку он окажется меньше, чем в предыдущую. Именно так обстоит дело на Дону.

Второй - маловодья, когда речники говорят о наступившей непроходимости реки для судов, которые обычно преодолевали все участки без проблем. Специалисты рыбного хозяйства кричат, что нерестилища высохли и рыбы не будет, курортники жалуются, что воды по колено и плавать невозможно, и т.п. и т.д., а СМИ начинают нагнетать панику в духе: "Прощай, Енисей!" Но при этом никакой устойчивой тенденции к сокращению стока не обнаруживается. В 2022 году очень мало воды было в Енисее, но мало кто вспоминал, что в предыдущем году река благополучно затопила тысячи дачных и садовых участков.

Такие спорадические случаи маловодности (как и наводнения) бывают на очень многих реках, даже на Темзе, знаменитой почти непрерывными моросящими дождями и туманами. Климатическая система Земли явно разбалансирована, погодные катаклизмы случаются все чаще и проявляются все сильнее. Их количество с 1990-х годов удваивается примерно каждые 10 лет. Ученые говорят о "нервозности" современного климата, так что внезапное маловодье (как и наводнение) может случиться когда угодно и где угодно. Но случай с надежно выявленной негативной тенденцией для крупной реки в России, все же, только один - Дон.

Причина петербургских наводнений – ветер!

- Состояние Волги и Дона нас, безусловно, сильно беспокоит, но есть и другие реки, хотя и не такие великие, но важные и для экономики, и для моряков, и любимые для людского глаза. Например, Нева, с ее разводными мостами, с ежегодными военно-морскими парадами.

- Нева тоже подвержена цикличности. Здесь в 2016 году примерно месяц держался рекордно низкий уровень воды, самое настоящее обмеление. Но причиной было не отсутствие осадков, не уменьшение стока, а так называемый сгон: очень сильный восточный ветер гнал воду по Неве в Финской залив. Скорость течения резко возросла, и при обычном расходе (количество кубометров воды, проходящей в секунду через вертикальное поперечное сечение) уровень воды резко упал. Сильный ветер противоположного направления вызывает нагон, причину знаменитых петербургских наводнений.

А в 2022 году на Неве наступило маловодье из-за засухи. И впрямь, нервозность климата. Экономике она обходится дорого. Надо адаптироваться к ней: разумные затраты на адаптацию окупятся (но это - особая тема). Конечно, для речного судоходства складывается не самая благоприятная ситуация, и в ряде случаев ее вряд ли удастся исправить, но, в конце концов, имеются ведь и альтернативные виды транспорта.

Во всем виноват только климат? А человек?

- И все-таки: проблема обмеления касается только Европейской части или за Уралом тоже?

- Ситуация за Уралом более понятна. Здесь практически все варианты долгосрочных климатических прогнозов сходятся на том, что в Сибири и на российском Дальнем Востоке водоносность рек будет расти. Конечно, этот рост - не монотонный, так как своя природная цикличность имеет место и для азиатских рек (например, для того же Енисея вместе с Байкалом, по-видимому, примерно 60 лет).

- Значит, во всем виноват климат? И опять будем говорить о необходимости переброски сибирских рек?

- Прежде всего, отметим, что все явления, о которых мы говорили, происходят на фоне изменений климата, и, более того, многие из них - прямые или косвенные проявления таких изменений. Адаптация к изменениям климата в значительной мере покрывает те меры, которые нужны для минимизации ущерба от обмеления рек.

Что это за меры? Прежде всего, рационализация водопользования - экономия воды, отказ от использования водоемких технологий при возможности их замены на водоэкономные (яркий пример - переход от традиционных способов орошения к подземному капельному), обязательная очистка сбросов.

Следующий класс мер предполагает строительство гидротехнических сооружений - водохранилищ, каналов, плотин, но это - крайние меры. Водохранилища создают запас воды, но экономически эффективными оказываются почти исключительно только в случае многоцелевого использования (гидроэнергетика, рыбоводство, транспорт, рекреация). Каналы могут обеспечивать условия для судоходства или транспортировку воды. Необходим тщательный анализ последствий как строительства, так и функционирования таких объектов. Все они могут быть экологически опасными, отличаются высокой капиталоемкостью, длительными сроками строительства.

Аргументы " за" и "против" переброски сибирских рек

- Опять будем говорить о необходимости переброски рек из Сибири?

- Так называемая сибирская переброска предполагалась для покрытия острейшего вододефицита в Центральной Азии (собственно, Узбекистане и Казахстане), где местные водные ресурсы были практически полностью исчерпаны, население быстро росло и тогда (1970-80-е годы) не проявляло никакой склонности к эмиграции. Амударья и Сырдарья уже не впадали в Аральское море, практически вся вода этих рек была разобрана на орошение хлопковых плантаций. Аральское море катастрофически высыхало и фактически - как водоем, подобный морю, - перестало существовать. Разразилась Аральская экологическая катастрофа. Называть все это "обмелением" - язык не поворачивается. Другой тут масштаб.

Так и хочется сказать: сибирская переброска необходима! Но не спешите! Во-первых, зачем? Чтобы восстановить Аральское море? Не получится: для этого нужно подавать в его остатки 40 кубокилометров воды в год, а канал рассчитан на забор 27,2 кубокилометров из нижнего течения Оби (около Ханты-Мансийска) и длина его до Приаралья - 2550 км (надеюсь, с этим уже все понятно). Для орошения? Но если перейти к подземному капельному, то своей воды без всякой переброски там хватит. Можно продолжать в том же духе, разбирая все известные аргументы "за".

Приведу только один аргумент против: по оценкам 2008 года, на строительство только главного канала сибирской переброски понадобилось бы 400 миллиардов долларов, а это лишь примерно половина затрат на создание всей предполагавшейся системы (расчет опубликован в журнале "Вестник РАН" в 2009 году). Очевидно, что теперь, через 15 лет, стоимость этой затеи стала только выше. Но за такие деньги всю Центральную Азию можно превратить в цветущий аграрно-индустриальный сад, пусть даже и без Аральского моря.

И канал из Северного Ледовитого не поможет?

- Можно ли создать каналы из океана, например, Северного Ледовитого, для пополнения стока обмелевших рек?

- Нет, конечно. Даже если рассматривать эту идею как технически реализуемую, то, имея сведения о затратах на сибирскую переброску, нетрудно составить представление о порядке величины затрат и в этом случае. Но главное: в реках нам нужна не океаническая вода с ее минерализацией 34 промилле, а самая обыкновенная пресная (1-2 промилле), но обязательно чистая.

- Значит, исходя из всего сказанного вами, одна задача: природа и человек должны научиться взаимодействовать!