МИД отметил снижение "на порядки" к 2019 году числа въезжающих в Россию европейцев

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Число граждан Евросоюза, въезжающих в Россию, снизилось "на порядки" по сравнению с 2019 годом, заявил в Госдуме замминистра иностранных дел Евгений Иванов.

"В течение 2022 года около 60 тысяч граждан Евросоюза получали российскую визу, въезжали. В этом году, наверное, по статистике мы ожидаем, что это будет к концу года около 100 тысяч граждан Евросоюза, - сказал он. - Если говорить о цифрах, это на порядки меньше, чем было в 2019 году.

Причины этого понятны, отметил замминистра. В частности, "логистика сейчас сложна, особенно это касается туристов". С точки зрения оплаты визовых сборов "это тоже проблема", так как в России не работают соответствующие западные платежные системы.

Депутаты Госдумы 16 ноября приняли в первом чтении законопроект, который по сути приведет к повышению визовых сборов для желающих приехать в Россию граждан Евросоюза и не входящих в ЕС стран Европы.