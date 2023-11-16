Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

МИД отметил снижение "на порядки" к 2019 году числа въезжающих в Россию европейцев

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Число граждан Евросоюза, въезжающих в Россию, снизилось "на порядки" по сравнению с 2019 годом, заявил в Госдуме замминистра иностранных дел Евгений Иванов.

"В течение 2022 года около 60 тысяч граждан Евросоюза получали российскую визу, въезжали. В этом году, наверное, по статистике мы ожидаем, что это будет к концу года около 100 тысяч граждан Евросоюза, - сказал он. - Если говорить о цифрах, это на порядки меньше, чем было в 2019 году.

Причины этого понятны, отметил замминистра. В частности, "логистика сейчас сложна, особенно это касается туристов". С точки зрения оплаты визовых сборов "это тоже проблема", так как в России не работают соответствующие западные платежные системы.

Депутаты Госдумы 16 ноября приняли в первом чтении законопроект, который по сути приведет к повышению визовых сборов для желающих приехать в Россию граждан Евросоюза и не входящих в ЕС стран Европы.

МИД Евросоюз Евгений Иванов Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Следователь сообщил о скрывшейся в Европе подчиненной экс-президента "Балтики"

Петербурженка Скочиленко приговорена к семи годам колонии за фейки об СВО

Петербурженка Скочиленко приговорена к семи годам колонии за фейки об СВО

Мошенничество в компании "Балтика" выявили следователи УФСБ

Депутаты приняли закон о повышении МРОТ с 1 января 2024 года

Депутаты приняли закон о повышении МРОТ с 1 января 2024 года

Дума сняла с рассмотрения проект об ответственности СМИ за цитирование фейков

Принят закон о приостановлении индексации зарплат госслужащих в 2024 году

Принят закон о приостановлении индексации зарплат госслужащих в 2024 году

Росфинмониторинг внес арестованных адвокатов Навального в перечень экстремистов

Вопрос об обжаловании решения суда Нидерландов о "скифском золоте" пока на паузе

Вопрос об обжаловании решения суда Нидерландов о "скифском золоте" пока на паузе

Организатор нападения на село под Брянском заочно получил пожизненный срок

Источники сообщили о возвращении во II чтение проекта о выплатах топливного демпфера

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });