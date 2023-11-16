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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Поправки о повышении визовых сборов для европейцев приняты в I чтении

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о приостановке действия ряда положений международных договоров России об упрощении выдачи виз гражданам Евросоюза, Королевства Дания, Исландии, Княжества Лихтенштейн, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации.

В РоссииВ Думу внесли законопроект о повышении визовых сборов для всех европейцевЧитать подробнее

В пояснительной записке к законопроекту № 453075-8 его целью была названа синхронизация режима взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, установленными в настоящее время ЕС, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией, власти которых в одностороннем порядке полностью приостановили действие упомянутых международных договоров с Российской Федерацией и в том числе перешли на использование повышенных ставок визовых сборов.

В связи с этим действие статей 6 каждого из договоров (статьи 7 в случае с Лихтенштейном) предлагается приостановить полностью.

В результате с граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением правительства от 11 ноября 2010 года № 889 "Об утверждении ставок консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий".

На практике это будет означать, что стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50-300, а соответствующие доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза, отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта учитывают, что с 1 августа 2023 года в России запущена система электронных виз, пользоваться которой имеют право и граждане стран Европы. Итоговая стоимость оформления электронной визы ($52) сопоставима с ценой краткосрочной однократной визы ($50) в рамках норм российского законодательства. Таким образом, данное обстоятельство не окажет существенного влияния на реализацию целей, заложенных в проекте федерального закона, отмечают они.

Евросоюз Лихтенштейн Дания Норвегия Швейцария Госдума
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