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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Подписан закон о повышении визовых сборов для въезда европейцев в Россию

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о приостановке действия ряда положений международных договоров России об упрощении выдачи виз гражданам Европейского союза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Тем самым для них повышаются визовые сборы.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Целью принятия закона была названа синхронизация режима взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, установленными в настоящее время Евросоюзом, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией, Швейцарией, власти которых в одностороннем порядке полностью приостановили действие упомянутых договоров с Россией, в том числе перешли на использование повышенных ставок визовых сборов, говорится в пояснительной записке.

В связи с этим действие статей 6 каждого из договоров (статьи 7 в случае с Лихтенштейном) полностью приостанавливается.

В результате с граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением правительства России от 11 ноября 2010 года № 889 "Об утверждении ставок консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий".

На практике это будет означать, что стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50-300, а соответствующие доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

При этом разработчики инициативы учитывают, что с 1 августа 2023 года в стране заработала система электронных виз, пользоваться которой имеют право и граждане стран Европы. Итоговая стоимость оформления электронной визы ($52) сопоставима с ценой краткосрочной однократной визы ($50) в рамках норм российского законодательства. Таким образом, данное обстоятельство не окажет существенного влияния на реализацию целей, заложенных в законе, отмечают они

Евросоюз Владимир Путин Лихтенштейн Швейцария Европа
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