Госдума приняла в I чтении проект о запрете использования мобильных на уроках

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использовать мобильные телефоны в школах во время уроков за исключением особых случаев.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "в целях создания благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ устанавливается, что во время их проведения использование средств связи для обучающихся не допускается".

Исключение составят "предусмотренные образовательной программой случаи, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам, а также ситуации, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся, работников образовательной организации".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просили родители и учителя, и поправки повысят дисциплину.

По мнению спикера, "принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе". "Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией", - подчеркнул Володин.

Глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова ранее заявляла, что "про изъятие (телефонов) никто не говорит", а также про "использование их на переменах".

Законопроектом, таким образом, усиливается "главенствующая роль педагога в процессе обучения и воспитания в образовательной организации", отмечается в документе.

Так, на законодательном уровне устраняются "имевшиеся ранее диспропорции между правовым статусом педагога и иных участников образовательного процесса в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия", говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предусматривается механизм обязательного рассмотрения администрацией образовательной организации обращений педагогических работников о применении дисциплинарных взысканий к обучающимся, которые нарушают правила внутреннего распорядка. При этом законопроектом усиливается роль руководителя образовательной организации в предотвращении конфликтных ситуаций, устанавливается его обязанность принимать необходимые меры, направленные на соблюдение прав участников образовательных отношений, "что не позволит ему оставаться в стороне в случае возникновения подобных ситуаций", говорится в документе.

Также законопроектом предусмотрено включение в правила внутреннего распорядка обучающихся требований к дисциплине на учебных занятиях и правилам поведения в образовательной организации, которые для обучающихся будут обязательны к исполнению.

Законопроект № 470837-8 внесен депутатами-"единороссами" Ольгой Казаковой, Петром Толстым, Сергеем Кабышевым, а также сенаторами и представителями других фракций.