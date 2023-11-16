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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Володин предложил вернуть уроки труда в школы

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании в четверг предложил внести поправку о введении уроков труда в школах в качестве самостоятельного предмета.

"Учитывая, что сегодня у нас с вами как предмета самостоятельного труда нет, правильно было бы нам с вами внести изменения в закон, сделав урок труда самостоятельным и защищенным, чтобы он уже преподавался по отдельной программе, как и ряд других предметов", - сказал Володин.

Он считает, что "трудовое обучение, уроки труда никому вреда не принесут".

Соответствующая поправка может быть внесена в рамках второго чтения проекта закона (470837-8), который, в частности, вводит ограничения для пользования мобильными телефонами на уроках.

Глава профильного комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что с соответствующей просьбой о возвращении уроков труда в комитет поступает большое число обращений.

Депутаты предложение поддержали, и в таком случае, как отметил Володин, все они смогут выступить авторами соответствующей поправки.

Вячеслав Володин Госдума Ольга Казакова
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