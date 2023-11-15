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Комитет Думы поддержал запрет использования мобильных телефонов на уроках

Об этом говорится в законопроекте об усилении главенствующей роли педагога

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий использовать мобильные телефоны в школах во время уроков за исключением особых случаев.

Законопроект № 470837-8 в конце октября внесла в палату группа депутатов и сенаторов, в нем говорится в том числе об усилении роли педагога в процессе обучения и воспитания в образовательной организации.

"Мы уже включили законопроект на первое чтение на обсуждение палаты. Посмотрим, когда дойдет очередь до нашего законопроекта, возможно, завтра, возможно, если не успеем по времени, то на следующем заседании", - сказала глава комитета Ольга Казакова.

Она добавила, что "про изъятие (телефонов) никто не говорит", как и про "использование их на переменах".

Замминистра просвещения Андрей Корнеев на заседании комитета сказал, что официальный отзыв правительства о поддержке законопроекта находится "на подписи".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "в целях создания благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ устанавливается, что во время их проведения использование средств связи для обучающихся не допускается".

Исключение составят "предусмотренные образовательной программой случаи, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам, а также ситуации, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся, работников образовательной организации".

Кроме того, законопроект должен устранить "имевшиеся ранее диспропорции между правовым статусом педагога и иных участников образовательного процесса в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия", говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предусматривается механизм обязательного рассмотрения администрацией образовательной организации обращений педагогических работников о применении дисциплинарных взысканий к обучающимся, которые нарушают правила внутреннего распорядка. При этом законопроектом усиливается роль руководителя образовательной организации в предотвращении конфликтных ситуаций, устанавливается его обязанность принимать необходимые меры, направленные на соблюдение прав участников образовательных отношений, "что не позволит ему оставаться в стороне в случае возникновения подобных ситуаций", говорится в документе.

Также законопроектом предусмотрено включение в правила внутреннего распорядка обучающихся требований к дисциплине на учебных занятиях и правилам поведения в образовательной организации, которые для обучающихся будут обязательны к исполнению.

Ольга Казакова Андрей Корнеев Госдума Минпросвещения
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