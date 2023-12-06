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Госдума приняла закон о запрете использования личных телефонов на уроках

Госдума приняла закон о запрете использования личных телефонов на уроках
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем чтении закон, предусматривающий запрет на использование школьниками мобильных телефонов во время занятий.

Ко второму чтению из законопроекта исключили положение, согласно которому телефоны можно использовать в предусмотренных образовательной программой случаях, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам.

Глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова на заседании комитета ранее пояснила, что для образовательных целей при необходимости будут использоваться школьные гаджеты, а не личные.

Согласно закону, телефоны можно будет использовать только в ситуациях, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся, работников образовательной организации.

Также ко второму чтению появилась поправка о введении обязательного урока труда (технологии) в начальных и средних классах.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просили родители и учителя, и поправки повысят дисциплину. По мнению спикера, "принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе". "Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией", - подчеркнул Володин.

Предполагается, что закон (№470837-8) после принятия его Советом Федерации и подписания президентом вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Госдума Вячеслав Володин
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