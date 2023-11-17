Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в пятницу сообщил об объявлении в городе воздушной тревоги.

Об этом Развожаев написал в своем телеграм-канале.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

В последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась 8 ноября, всего на предыдущей неделе сирены включали один раз.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.