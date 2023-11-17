Глава Севастополя сообщил о двух пораженных воздушных целях

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сбила в пятницу две цели в районе Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, в акватории над Северным молом сбито две воздушных цели", - написал он в своем телеграм-канале.

Повреждений инфраструктуры на данный момент в Севастополе не зафиксировано, уточнил губернатор со ссылкой на спасательную службу города.

С 10:45 в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

В 11:07 Развожаев сообщил, что воздушная тревога в городе отменена.