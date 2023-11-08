Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

В Севастополе объявляли воздушную тревогу

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе была объявлена воздушная тревога.

Сообщение об объявленной тревоге появилось в его телеграм-канале в 10:20 по московскому времени, сообщение об отбое - в 10:28.

"Дым в районе Севастопольской бухты - это военные использовали табельные средства маскировки", - объяснил также Развожаев.

В последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась 4 ноября, всего на предыдущей неделе сирены включали пять раз. Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

Севастополь Михаил Развожаев Черноморский флот Севастопольская бухта
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд признал незаконным сброс стоков ЧМК, но отклонил возмещение ущерба на 263 млн руб.

Попова заявила о начале новой волны заболеваемости COVID-19

Сенаторы одобрили закон об уточнении порядка проведения выборов президента РФ

Сенаторы одобрили закон об уточнении порядка проведения выборов президента РФ

Минздрав РФ заявил о спаде заболеваемости туберкулезом до исторического минимума

РКН составит первый протокол на Илью Яшина за отсутствие маркировки иноагента

ФСБ задержала в Бурятии подозреваемого в вербовке военных в интересах ВСУ

Сarlsberg грозит России международным судом из-за ситуации вокруг "Балтики"

Сarlsberg грозит России международным судом из-за ситуации вокруг "Балтики"

Путин заявил о попытках расшатать легитимную власть в странах СНГ

Путин заявил о попытках расшатать легитимную власть в странах СНГ

ВТБ первым представил технологию снятия цифровых рублей в банкоматах

ВТБ первым представил технологию снятия цифровых рублей в банкоматах

Путин заявил, что поставки газа из РФ помогут развитию всей Центральной Азии

Путин заявил, что поставки газа из РФ помогут развитию всей Центральной Азии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });