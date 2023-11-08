В Севастополе объявляли воздушную тревогу

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе была объявлена воздушная тревога.

Сообщение об объявленной тревоге появилось в его телеграм-канале в 10:20 по московскому времени, сообщение об отбое - в 10:28.

"Дым в районе Севастопольской бухты - это военные использовали табельные средства маскировки", - объяснил также Развожаев.

В последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась 4 ноября, всего на предыдущей неделе сирены включали пять раз. Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.