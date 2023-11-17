Две украинские ракеты "Нептун" уничтожены над Черным морем у побережья Крыма

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что уничтожили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" у побережья Крыма.

"Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова", - сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

Там заявили, что атака с использованием двух противокорабельных ракет "Нептун" была пресечена около 10:40 по Москве.

По официальным данным, "Нептун" - украинская противокорабельная крылатая ракета, сделана на основе советской Х-35.