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Пиотровский прокомментировал возможность возобновления реставрации Пальмиры

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Петербургские специалисты ждут возобновления реставрации Триумфальной арки Пальмиры в Сирии, сейчас возобновление работ невозможно, но ситуация может измениться, сказал журналистам гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Сейчас одна из важнейших вещей - полная документация того, что есть... Вся Пальмира задокументирована. Сейчас, может быть, нельзя проводить реставрацию, но это может измениться. Есть все материалы, возможно это сделать в любой момент", - сказал он.

"Начать реставрацию сейчас, понятно, нельзя. Ну точно так же было нельзя четыре года тому назад. Посмотрим, как будет. Мы должны быть готовы в этом деле", - добавил директор Эрмитажа.

Как сообщила директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) Наталья Соловьева, начало восстановления арки Пальмиры зависит от итогов переговоров между властями, которые сейчас идут.

"Есть положительные моменты, я на связи с нашим посольством и с МИДом. Мы надеемся на некоторые улучшенные отношения, но пока об этом говорить очень сложно", - сказала Соловьева.

По ее словам, проект восстановления готов, в декабре 2024-го должна была начаться физическая реставрация.

"Наша модель (цифровая модель арки Пальмиры - прим. ИФ) на сегодняшний день лучшая и точная. К сожалению, объекты культурного наследия стали предметом политического торга. После смены режима в Сирии появилась в интернете информация о том, что мы - россияне - скрываем факты, что на территории Пальмиры была размещена российская военная база... Мы уже ответили, что никакой базы там нет", - сказала археолог.

В августе Соловьева сообщала, что петербургские археологи планируют приступить к реставрации Триумфальной арки Пальмиры в ноябре - декабре 2024 года. Однако в декабре проект был поставлен "на паузу" из-за перемен в Сирии.

Триумфальная арка датирована III веком нашей эры, является символом Сирии, это самое известное архитектурное сооружение древней Пальмиры. Она была разрушена в мае 2015 года боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

После взрыва от арки остались лишь крайние пилоны боковых пролетов. Рухнул главный свод, был полностью разрушен центральный пролет. Каменные блоки получили серьезные повреждения, некоторые элементы утрачены безвозвратно.

В августе 2020 года Институт истории материальной культуры РАН передал в дар департаменту музеев и древностей Сирии (DGAM) доработанную 3D-модель современного состояния Пальмиры.

В конце 2021 года в Сирии работала экспедиция, в составе которой были археологи, реставраторы, геологи, конструкторы, они составили план предстоящих работ. Ученым пришлось создать индивидуальный проект реставрации памятника, который включает обследование всех камней арки - около тысячи блоков.

В проект входят акустические и геофизические исследования. Для реставрации памятника планируется сначала полностью его разобрать.

ИИМК РАН уже несколько лет занимается восстановлением разрушенных сирийских памятников. Первым и крупным опытом стало создание 3D-модели всей территории древней Пальмиры и создание геоинформационной системы - ГИС "Пальмира". В ней содержится вся историческая информация об этом выдающемся памятнике мировой культуры вплоть до разрушений, которым он подвергся.

Сокровища древней Пальмиры

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Пальмира, расположенная в оазисе Сирийской пустыни, была одним из богатейших городов поздней античностиОсновная масса ее культурных ценностей принадлежит к I-II векам нашей эры, когда Сирия была частью Римской империиВ настоящее время на месте Пальмиры расположена деревня и развалины величественных сооружений, принадлежащих к числу лучших образцов древнеримской архитектуры и признанных ЮНЕСКО памятником Всемирного наследияРазвалины тянутся с юго-востока на северо-запад непрерывным рядом на протяжении приблизительно трех километров и состоят из остатков сооружений, относящихся к разным эпохамС 2012 года из-за непрекращающихся военных действий на территории Сирии несколько сотен памятников были эвакуированы из Пальмиры, однако не все они транспортабельныМировая общественность опасается, что древние памятники Пальмиры постигнет такая же участь, что и ряд других архитектурных объектов, которые были разрушены боевиками ИГ на территории соседнего Ирака
Пальмира, расположенная в оазисе Сирийской пустыни, была одним из богатейших городов поздней античности
Хроника 08 декабря 2024 года – 20 февраля 2025 годаСмена власти в Сирии
Михаил Пиотровский МИД Пальмира Эрмитаж Сирия Наталья Соловьева
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