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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

КПП "Рафах" на границе Газы и Египта в пятницу пересекли более 200 россиян

170 человек уже направлены в Каир

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Свыше 200 российских граждан пересекли контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе с Египтом и сектором Газа в пятницу, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"По состоянию на вечер 17 ноября КПП "Рафах" пересекли более 200 соотечественников и членов их семей. На данный момент организованная колонна из 170 человек выдвинулась в Каир", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство информировало, что в пятницу КПП "Рафах" пересекли порядка 200 граждан РФ. Всего из зоны конфликта на данный момент удалось эвакуировать более 500 россиян, из них в Россию уже доставлено 288 человек.

Организованная МЧС совместно с российскими дипломатами эвакуация соотечественников из сектора Газа началась 12 ноября.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 были захвачены в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в Газе, по палестинским данным, превысило 11 тыс. человек.

МЧС РФ сектор Газа Египет КПП Рафах
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