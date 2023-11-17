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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

МЧС сообщило о выводе из сектора Газа за сутки еще 200 россиян

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе с Египтом и сектором Газа пересекли в пятницу 200 граждан России с семьями, сообщила пресс-служба МЧС.

"Всего из зоны конфликта на данный момент удалось эвакуировать более 500 человек, из них в Россию уже доставлено 288 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что четвертая группа российских граждан стала наиболее многочисленной. Их централизованной колонной направят в Каир, где работает оперштаб МЧС.

Организованная МЧС и российскими дипломатами эвакуация соотечественников из сектора Газа началась 12 ноября.

Хроника 07 октября – 17 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
МЧС Каир Газа Египет Рафах
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