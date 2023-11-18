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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:56

Спецборт МЧС РФ доставит из Каира в Москву еще 120 россиян

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Самолет МЧС России доставит в Москву еще 120 граждан РФ и членов их семей, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта, сообщила пресс-служба министерства.

Данная группа уже направлена в аэропорт Каира для дальнейшего перелета.

Отмечается, что в субботу двумя колоннами автобусов в оперативный штаб МЧС РФ доставлены более 200 человек, которые накануне пересекли контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе с Египтом и сектором Газа.

В минувшую пятницу МЧС сообщило, что на данный момент из Газы в Россию уже вернулись 288 граждан.

МЧС РФ сектор Газа Египет
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