Шесть белгородских муниципалитетов атаковали ВСУ за сутки

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках ВСУ территории региона за минувшие сутки.

"В Белгородском районе по селу Солнцевка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Щетиновка - один артиллерийский снаряд. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок - установлено два прилета. Обошлось без последствий, уточнил губернатор.

В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано четыре минометных снаряда и 15 гранатометных выстрелов. Никто не пострадал, разрушений нет.

Гладков также сообщил, что в Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено семь минометных снарядов. На окраине села Дроновка с БВС сброшено самодельное взрывное устройство. Над селом Ивановская Лисица сбит БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Прилесье - установлено четыре прилета. Обошлось без последствий.

"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущены одна противотанковая управляемая ракета и три минометных снаряда, также в селе с БПЛА сброшено два самодельных взрывных устройства. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства в одном частном домовладении произошло возгорание надворной постройки, которое было оперативно потушено, во втором домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор", - написал губернатор.

По селу Терезовка выпущено два минометных снаряда, по селу Середа - три гранатометных выстрела. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет, сообщил Гладков.