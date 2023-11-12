В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО в воскресенье уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа, сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, беспилотник сбит около 12:00.

Беспилотник был сбит над селом Ближнее, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Утром в воскресенье российские военные также сообщали, что сбили украинский дрон над Белгородской областью.