Два человека получили ранения после атаки дрона ВСУ на белгородский поселок

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в субботу, что атака украинского дрона на поселок Горьковский привела к ранениям двух человек.

"В поселке Горьковский Грайворонского городского округа подвергся атаке дрона-камикадзе инфраструктурный объект связи. В результате детонации два человека пострадали - у мужчин осколочные ранения нижних конечностей", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, мужчины доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, им оказывают медицинскую помощь.

Ранее в субботу Гладков сообщил, что ВСУ за минувшие сутки атаковали шесть белгородских муниципалитетов.