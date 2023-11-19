Главы МИД РФ и Ирана подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня в Газе

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан провели телефонный разговор, главной темой стал палестино-израильский конфликт, сообщает МИД РФ вечером в воскресенье на своем сайте.

"В ходе беседы основное внимание было уделено текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена общая обеспокоенность продолжающимся вооруженным противостоянием в секторе Газа. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "был также затронут график ближайших контактов и ряд других актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, представляющих взаимный интерес".

Согласно сообщению, разговор состоялся по инициативе иранской стороны.