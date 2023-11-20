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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Глава МИД Ирана выразил надежду на активное участие РФ в решении кризиса в Газе

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан выразил надежду на активное участие РФ в поисках решения кризиса в секторе Газа, сообщает агентство "Мехр".

По его информации, такую позицию иранский министр выразил в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым в воскресенье.

"Абдоллахиан подчеркнул необходимость предотвратить этническую чистку и насильственное перемещение жителей Газы и Западного берега Иордана. Он отметил, что России нужно играть более активную роль для достижения мира и обеспечения безопасности в ближневосточном регионе", - пишет агентство со ссылкой на иранское внешнеполитическое ведомство.

В воскресенье вечером МИД РФ сообщил, что главы внешнеполитических ведомств России и Ирана провели телефонный разговор, главной темой стал палестино-израильский конфликт.

"В ходе беседы основное внимание было уделено текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена общая обеспокоенность продолжающимся вооруженным противостоянием в секторе Газа. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению", - говорится в сообщении.

Хроника 07 октября – 20 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Иран Россия сектор Газа
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