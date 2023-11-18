Израильские военные заявили о расширении операции в секторе Газа

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что наращивает масштаб операции в Газе.

"ЦАХАЛ расширяет операции в секторе Газа", - говорится в опубликованном в телеграме отчете военных о проведенных в субботу боевых операциях.

В нем указывается ряд районов сектора, в которых военным противостояли бойцы радикальных палестинских формирований.

"Южное командование продолжает расширять боевые операции, охватывая новые кварталы в секторе Газа, проводя операции в районах Зайтун и Джабалийя. Это необходимо, чтобы наносить удары по террористам и по инфраструктуре ХАМАС", - отмечается в сообщении.

Ранее палестинское информагентство WAFA сообщало, что в результате авиаудара армии обороны Израиля по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа погибли 26 человек, большинство из них дети.