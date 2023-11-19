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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Собянин сообщил об отражении в Электростали атаки БПЛА, летевшего на Москву

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Беспилотник, летевший в направлении Москвы, сбит силами ПВО в городском округе Электросталь, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Министерство обороны России также заявило, что в Подмосковье перехвачен украинский беспилотник.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Московской области", - говорится в сообщении министерства.

По данным военных, попытка атаки пресечена в воскресенье в 23:20 мск.

В Минобороны РФ заявили, что Украина пыталась "совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области".

Электросталь Сергей Собянин Москва
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