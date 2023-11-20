Что случилось этой ночью: понедельник, 20 ноября

Отражение атаки летевшего на Москву БПЛА, падение рейтинга Байдена до рекордно низкого уровня, победа Хавьера Милея на выборах президента Аргентины

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Собянин сообщил об отражении в Электростали атаки БПЛА, летевшего на Москву. "На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - добавил мэр столицы.

- Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня на фоне войны на Ближнем Востоке. По данным национального опроса телеканала NBC, 57% респондентов не одобряют действия президента США.

- Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины. После подсчета более 94% голосов он получил поддержку свыше 55% избирателей.

- Трое детей погибли при пожаре в Тюменской области. Возгорание произошло в квартире в одном из домов города Ялуторовска. Также в результате пожара получили травмы женщина и двое детей.

- ХАМАС заявил, что в ходе операции Израиля в Газе погибли 13 тысяч человек. Согласно утверждениям палестинского движения, среди погибших - 5,5 тысяч детей и 3,5 тысячи женщин.