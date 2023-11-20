В 195 населенных пунктах на Алтае восстановили энергоснабжение после урагана

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Энергетики в Алтайском крае к утру понедельника восстановили энергоснабжение 195 населенных пунктов, оставшихся накануне без света из-за сильного ветра, сообщает главное управление МЧС РФ по региону.

Остаются отключенными от электроэнергии 10 населенных пунктов в четырех районах - Зональном, Павловском, Бийском и Целинном. Под отключение попало 680 жилых домов.

Рабочие группы муниципальных образований выявили повреждение 134 крыш домов. Работают 32 аварийно-восстановительные бригады.

Зафиксировано падение более 280 деревьев, проводятся работы по их распилу и уборке силами аварийно-спасательных формирований.

По данным алтайского министерства здравоохранения, в результате сильного ветра в Барнауле один человек погиб, трое пострадали. На территории металлобазы из-за порыва ветра упал грузовой козловой кран, пострадавших нет.

К настоящему времени дороги федерального и регионального значения открыты во всех направлениях для всех видов транспорта.

Всего в ликвидации последствий стихии задействованы 160 человек, 53 единиц техники.