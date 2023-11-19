В Красноярском крае из-за урагана без света остаются почти 35 тыс. человек

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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Ураганный ветер сорвал кровли со зданий в пяти муниципальных образованиях Красноярского края, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по краю.

Частично отключено электроснабжение в 12 муниципальных образованиях. По словам начальника ГУ МЧС Игоря Личина, которого цитирует пресс-служба, под отключение электричества попало до 35 тыс. человек, в настоящее время идут ремонтные работы.

Он также уточнил, что в результате разгула стихии погибших и пострадавших нет.

Позже в ведомстве сообщили, что сильный ветер прогнозируется в регионе и 20 ноября. "Порывы будут достигать 25 м/с и более, также ожидается резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов", - говорится в сообщении.

Из-за неблагоприятных метеоусловий возможно задержка рейсовых автобусов, самолетов.

Ранее сообщалось, что электроснабжение в нескольких регионах Сибири нарушено из-за сильного ветра.

"Повреждений очень много, где-то рвутся провода, где-то опоры падают. Особенно сильно пострадали Алтайский край, Республика Алтай, Кузбасс, Хакасия, Красноярский край и Омская область. Можно говорить о десятках тысяч отключенных абонентов. В настоящее время в работе огромное количество ремонтных бригад, которые восстанавливают электроснабжение", - уточняли в ПАО "Россети Сибирь".